Caniculă în România. Temperaturile urcă până la 39 de grade

ANM a emis Cod portocaliu

România se confruntă cu un nou val de căldură în următoarele zile, iar temperaturile vor ajunge până la 39 de grade Celsius în vestul țării.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică de caniculă și temperaturi deosebit de ridicate, precum și avertizări Cod galben și Cod portocaliu.

Luni, caniculă în vestul țării

Potrivit ANM, luni, 10 august, va fi caniculă și vor fi temperaturi deosebit de ridicate în vestul țării. Temperaturile maxime vor ajunge, în general, la 30-36 de grade Celsius.

Pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș este în vigoare o avertizare Cod galben, valabilă până marți, 11 august, la ora 10:00.

În aceste zone, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 34 de grade în Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei și între 35 și 36 de grade în Banat și Crișana.

Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 21-23 de grade în Dealurile de Vest.

Marți, temperaturi de până la 39 de grade în vest

Marți, 11 august, valul de căldură se intensifică. Temperaturile vor fi deosebit de ridicate în vest, nord-vest, sud și local în restul țării.

În Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei, precum și în cea mai mare parte a Transilvaniei, ANM a emis Cod galben pentru temperaturi ridicate, caniculă și disconfort termic.

Maximele vor ajunge la 33-37 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în sud-vestul Olteniei. Pe arii restrânse, temperaturile minime vor rămâne la 18-20 de grade.

În același timp, pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș a fost emis Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat, valabil între 11 august, ora 10:00, și 12 august, ora 10:00.

Aici, temperaturile maxime vor ajunge la 35-38 de grade, iar în Câmpia de Vest, izolat, vor fi atinse 39 de grade. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Miercuri, canicula persistă în sud-vest și sud

Miercuri, 12 august, temperaturile deosebit de ridicate și canicula se vor menține în sud-vestul țării și în extremitatea sudică. Temperaturile maxime vor fi, în general, între 30 și 36 de grade.

Disconfortul termic va rămâne ridicat, iar ITU va atinge sau depăși pragul critic de 80 de unități, local în sudul teritoriului.

Pe timpul nopții, în vestul și sudul țării vor fi, pe arii restrânse, temperaturi tropicale, cu minime care pot ajunge la 22-23 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral.

Vânt puternic și instabilitate atmosferică

Meteorologii avertizează că, în noaptea de marți spre miercuri și pe parcursul zilei de miercuri, vântul se va intensifica temporar în vestul și sud-estul țării, cu viteze în general de 40-50 km/h.

Vor exista și perioade de instabilitate atmosferică. Marți, acestea vor apărea izolat în zona Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, iar miercuri vor fi local în zonele montane, în sud-vest și în centru.

(sursa: Mediafax)