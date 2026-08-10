Cel mai tânăr cititor al cotidianului Graiul Maramureșului are doar… 6 ani

Într-o societate în care se vorbește tot mai des despre interesul scăzut al tinerei generații pentru lectură, mai sunt exemple care contrazic această afirmație. Zilele trecute ne-a vizitat la redacție un tânăr și fidel cititor.

Oliver Marchiș are doar 6 ani și a venit însoțit de bunica lui, Mihaela. Ea ne-a mărturisit că de fiecare dată când merge la cumpărături cu mama sa, micuțul îi cere acesteia să îi cumpere ziarul Graiul Maramureșului. Chiar și vânzătoarele de la magazinul de cartier știu pasiunea băiatului pentru ziar. Oliver a îndrăgit Graiul Maramureșului de când a văzut pe prima pagină un articol ce era ilustrat cu o fotografie în care apărea un semn de circulație. De atunci, micuțul care este pasionat și de semnele de circulație a cerut constant să i se cumpere ziarul. Ne-a și demonstrat că, deși va merge abia din toamnă la școală, deja cunoaște literele și știe să citească. Atunci când bunica i-a cumpărat ziarul, Oliver s-a bucurat ca de un dar de mare preț. Se pare că Oliver moștenește pasiunea pentru lectură de la mama sa, dar și de la unchiul său, Nicolae, cei doi având și talent literar. Cu asemenea cititori, noi spunem că viitorul ziarului print e asigurat. E doar un exemplu concret că ziarul tipărit nu va muri, ci va avea întotdeauna adepții săi.