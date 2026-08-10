CS Minaur, două victorii și un eșec la turneul de la Michalovce

Echipa de handbal feminin a CS Minaur a participat, la finalul săptămânii precedente, la turneul internațional din Slovacia organizat de Iuventa Michalovce. Turneu la care au mai fost invitate formația maghiară Kisvardai KC și clubul polonez KPR Gminy Kobierzyce.

CS Minaur Baia Mare – Kisvardai KC 39-34 (21-17)

CS Minaur: Kapitanovic, Sabrina Toma (o tânără de 18 ani de la CS Marta) – Spugnini 12 (4 din 7 m), Sablic 5, Rusten 4, Porsmyr 4, Quintino 3, Rodriguez 3, Lăcusteanu 2, Iliyna 2, Ianăși 1, Damian 1, Go­mes da Costa 1, Romaniuc 1, Groșan, Frista, Mițicuș. Oficiali: David Ginesta, Alexandru Sa­bou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă.

MŠK Iuventa Michalovce – CS Minaur Baia Mare 35-26 (19-12)

CS Minaur: Kapitanovic, Toma – Spugnini 6, Porsmyr 6, Quintino 5 (3 din 7 m), Sablic 2, Damian 2, Rodriguez 2, Rusten 1, Lăcusteanu 1, Iliyna 1, Ianăși, Gomes da Costa, Romaniuc, Mițicuș, Groșan, Frista. Oficiali: David Ginesta, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă.

CS Minaur Baia Mare – KPR Gminy Kobierzyce 31-27 (17-13)

CS Minaur: Kapitanovic (a marcat un gol), Toma – Rodriguez 6, Quintino 6 (5 din 7 m), Spugnini 4, Porsmyr 3, Rusten 3, Sablic 3, Damian 2, Iliyna 2, Gomes da Costa 1, Ianăși, Romaniuc, Groșan, Lăcusteanu, Frista, Mițicuș. Oficiali: David Ginesta, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă.

CS Minaur Baia Mare își continuă seria meciurilor amicale din această vară cu turneul de la Bistrița, organizat în 14 și 15 august. Minaur va juca primul meci vineri, 14 august, de la ora 15.30, împotriva formației Corona Brașov. În cealaltă partidă a zilei, de la ora 18.00, Gloria Bistrița va întâlni echipa maghiară Alba Fehervar KC. Sâmbătă, 15 august, de la ora 15.30 se vor întâlni echipele învinse din prima zi, iar de la ora 18.00 va avea loc confruntarea dintre învingătoare.