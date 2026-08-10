„De nu te-aș putea minți/ M-aș usca, m-aș ofili”

Am încercat cu binele. Cu răul. Cu nerv. Nu merge nicicum cu politicienii. Am zis să încercăm pe limba lor, cu manele. Mai știi? Poate ajungem să vorbim aceeași limbă. Mnu. Nu prea, Ia uite-aici.

Călin Georgescu ieșea mai ieri „pe sticlă” și ne explica cum se termină totul dacă vine euro, e gata cu țara, cu fibra noastră. Îl ia presa la puricat, ia ghici! Toate economiile în euro! Un primar …SD din județul Giurgiu ia despăgubiri de la Stat pentru secetă, apoi își vinde bine mersi 900 de tone de porumb și floarea soarelui, era doar „nițeluș” calamitat. Routerele chinezești de Internet ce le avem în case dau raportul acasă, în China, la fiecare 35 de secunde. Și noi ascundeam pornografiile de neveste… România are însă, la nivel de iunie, 12.000 de pensionari speciali, dintre care magistrații sunt și mai speciali decât specialii, cu pensii babane. Pssst, un cuvânt, nici, să nu-i atingi cu o pană, că le știrbești independența! Partidul …SD a dat comunicat presei că partidul oponent …SR a devenit partidul penalilor și al condamnaților. Un ziarist ce mai știe ceva matematică a numărat: 143 de membri cu condamnări definitive la …SD, în timp ce dincolo, un consilier local …SR, pentru conducere fără permis. Cum era să tacă?

Ne fură, dom’le, apa! Bulgarii au mai multă! Mobilizare în sud la partidul …UR, să apere Jiul, să nu le fure apa. O cercetătoare din Germania ne explică băbește că și Rinul și Elba și toate râurile din Europa au probleme, nu doar Dunărea, nu fură nimeni de la nimeni, toți consumă apă, pe teritoriul lor, cum facem și noi. Dar peste toate, cea mai penală e scena cu legea cerută de europeni, cu protejarea a 10% din teritoriu. Noi zicem Da, luăm banii, apoi facem lege pe șest și anunțăm triumfător că am reușit… 2,54%. Și vrem credibilitate și să fim respectați. Știți cum s-a făcut? Ne-au zis primarii din Maramureș, vecini cu parcuri naturale. S-au trezit că sunt informați că parcul s-a extins ici colo, nu mult, cât să se vadă Sus. La final, când ne-or arăta obrazul, ne-om cere în Uniunea Eurasiatică, cu ăștia nu se poate, îs mai hoți ca noi, vorba „manelurilor.”…

Și putem continua la nesfârșit cu Balcaniada și cu Miorițiunea. Nu ne putem schimba și gata. Toți, toți să fie serioși în jurul nostru, în afară de noi. Principiul enunțat de al nostru parlamentar de legendă… în curs: „Îi fac pe toți. Io îi fac pe toți!”, și uite așa, ne facem toți pe toți, unii pe alții. Ne facem. Că facem. Dar îi facem. Între timp, de când cu Încălzirea globalistă, (că ba e ba nu e) harta Europei arată tendințe de deșertificare la țările mediteraneene, Spania, Italia, Grecia. Da. Dar și la noi, masiv în sud, cât și în Bulgaria. Și în Ungaria. Să aibă legătură cu al nostru „mere’ și-așa?” Cu las că știu eu mai bine? Apropo. Criză energetică, da? În timp ce noi vrem să restaurăm, da iute c-a zis Grindeanu, centralele pe cărbune, Europa face plan de investiții majore în independența energetică, de 20 miliarde euro/an, către 60 de miliarde, până în 2040. Să nu mai stăm umili la ce ne dă rusul sau arabul. Paranteză: în aprilie 1989, statul comunist făcea o recenzie la cele mai nerentabile produse făcute. Cocs metalurigc, 321 lei/tonă pierdere. Lignit din subteran- 53,7 lei pierdere/tonă. Huilă brută, 69 lei pierdere la tonă, Nu „vă” râdeți, acolo e și aurul nostru din nord, cu 12,29 lei pierdere la tonă. Atenție, la salariile și costurile de atunci, nu la salariile de 1000 de euro din branșă, de acum. Ce mai, mult succes și să vă moară dujmanii de pică, n-au valoarea noastră/voastră…