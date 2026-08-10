În Baia Sprie, se sărbătorește o nouă ediție „Ziua Minerului”

Comunitatea băispriană este invitată, la finele săptămânii, la două zile de distracție. Este practic sărbătoarea istoriei orașului – mineritul care, deși nu mai există, nu a fost deloc uitat.

„În luna august, orașul nostru își deschide din nou porțile și își cheamă oamenii împreună, băisprieni de acasă, băisprieni plecați prin țară sau prin lume, prieteni din Baia Mare și din toate localitățile din împrejurimi. În 14 și mai ales 15 august ne întâlnim în Baia Sprie, în piațeta de lângă primărie! Ne întâlnim pentru cultură, pentru muzică, pentru artă și pentru bucuria de a fi împreună. Dar ne întâlnim, înainte de toate, pentru memoria și identitatea unui vechi oraș minier”, au explicat cei din autoritatea locală a orașului.

Cei prezenți vor avea parte de istorie și carte, artă și expoziții, tradiție, muzică, întâlniri și momente festive, iar centrul orașului va deveni din nou locul în care comunitatea se adună.