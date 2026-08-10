În Botiza, proiecte în curs, altele în pregătire

În comuna Botiza, în așteptarea lucrărilor la firul de drum spre Groșii Țibleșului ori la stația de bioenergie, se fac alte investiții, de mai mică anvergură. Dar se fac. E în achiziție modernizarea iluminatului public, cu finanțare AFM, depozitul CAV e trecut de 80% grad de realizare, sunt gata dotările la școală, e în curs un PUG. În licitație e un centru pentru vârstnici, de zi, în fostul sediu al primăriei. Școala e finalizată, modernizată, mai așteaptă o finanțare GAL pentru amenajarea curții.