În Sighetu Marmației, concert extraordinar la două piane

În Sala „Monica Chifor” de la Școala de Muzică din Sighetu Marmației, azi, 10 august, de la ora 19, va fi deschiderea oficială a evenimentului SIGHET INTERNATIONAL MUSIC SUMMER (SIMS) 2026, care transformă Sighetu Marmației într-un loc al excelenței muzicale și al întâlnirii cu artiști de renume internațional. Debutul festivalului va fi marcat de un concert extraordinar la două piane, susținut de doi muzicieni excepționali: Aurelia Vișovan, cetățean de onoare al municipiului Sighetu Marmației, sufletul acestui masterclass de renume internațional și Can Çakmur. Talentul, sensibilitatea și virtuozitatea lor promit o seară memorabilă, în care muzica va aduce împreună iubitorii de frumos. Un alt eveniment important este programat pentru miercuri, 12 august, de la ora 17, în același spațiu primitor. De data aceasta, va fi un concert cu o formulă mai puțin obișnuită: 12 pianiști la doar două piane.