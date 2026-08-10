Percheziții în Borșa și Vișeu de Sus într-un dosar cu arme, țigări și materiale pirotehnice

Polițiștii și jandarmii maramureșeni au făcut, în perioada 30 iulie – 6 august, mai multe percheziții în Borșa și Vișeu de Sus, dar și în localitatea Cârlibaba, județul Suceava, într-un dosar privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor și contrabandă calificată.

În total, au fost puse în executare 18 mandate de percheziție. În urma acțiunilor, anchetatorii au descoperit și ridicat o armă letală de vânătoare deținută ilegal, 26 de cartușe letale, peste 6.000 de țigarete nemarcate, 48 de trofee de vânat și 65 de coarne nepereche provenite de la cervide și căpriori.

La una dintre percheziții au fost găsite și materiale pirotehnice interzise, printre care 93 de emițătoare de sunet FS3, un articol pirotehnic din categoria F4 și două candele romane din categoria F2.

Mai multe persoane au fost duse la sediul poliției pentru verificări, iar una dintre ele a fost reținută pentru 24 de ore. Ulterior, procurorul de caz a dispus față de aceasta control judiciar pentru 60 de zile.

Altercație pe strada George Coșbuc din Baia Mare

Un conflict izbucnit pe strada George Coșbuc din Baia Mare s-a încheiat cu o persoană transportată la spital. Incidentul a avut loc în seara zilei de 7 august, în jurul orei 20.30.

Polițiștii au fost sesizați prin 112 despre izbucnirea unei dispute. La fața locului a fost trimis un echipaj de jandarmi, iar în urma primelor verificări s-a stabilit că doi tineri ar fi avut un conflict cu un bărbat de 46 de ani.

În timpul altercației, unul dintre tineri ar fi exercitat acte de violență asupra bărbatului. Acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital.

Polițiștii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs conflictul și ce măsuri legale se impun.

Sighetu Marmației • Tânără amenințată la telefon

O tânără de 24 de ani din Sighetu Marmației a cerut ajutorul polițiștilor după ce ar fi fost amenințată cu acte de violență de un bărbat de 62 de ani.

Incidentul a fost sesizat în seara zilei de 7 august, în jurul orei 21.30. Potrivit polițiștilor, femeia ar fi primit un apel telefonic în timpul căruia bărbatul ar fi amenințat-o, provocându-i o stare de teamă.

În urma verificărilor, polițiștii au făcut evaluarea riscului și au stabilit că este necesară protejarea tinerei. Astfel, a fost emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului.