Reconstrucția podului peste Săsar intră în linie dreaptă • Contractul pentru lucrări ar putea fi semnat la începutul lunii octombrie

Proiectul pentru reconstrucția definitivă a podului peste râul Săsar din Baia Mare avansează într-o nouă etapă concretă. După asigurarea finanțării prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, procedura de achiziție pentru proiectare și execuție a fost demarată, iar anunțul este publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice – SEAP.

Potrivit calendarului actual al procedurii, deschiderea ofertelor este programată pentru data de 26 august, iar perioada de evaluare este estimată să se încheie în 24 septembrie 2026. Ulterior sunt prevăzute perioada aferentă eventualelor contestații, de 7 zile și termenul de așteptare de 2 zile. În condițiile în care procedura de achiziție se desfășoară fără contestații sau alte întârzieri, contractul pentru proiectare și execuție ar putea fi semnat la începutul lunii octombrie, estimativ în jurul datei de 6 octombrie 2026.

„Am promis că podul provizoriu peste Săsar nu va deveni o soluție permanentă și că vom face toate demersurile pentru reconstrucția definitivă. Astăzi avem finanțarea asigurată de Ministerul Transporturilor și avem licitația pentru proiectare și execuție pornită. Anunțul este în SEAP, avem termene clare și, dacă nu vor exista contestații care să întârzie procedura, la începutul lunii octombrie putem avea contractul semnat. Este încă un pas concret de la promisiune la realizarea efectivă a acestei investiții”, a declarat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.

Valoarea aferentă lucrărilor care fac obiectul actualei proceduri de proiectare și execuție este de aproximativ 26 de milioane de lei. Investiția nu presupune doar reconstruirea podului peste râul Săsar.

Proiectul prevede reconstrucția și modernizarea podului, refacerea și lărgirea sensului giratoriu din zona Metro pentru fluidizarea traficului, precum și modernizarea sectorului dintre sensul giratoriu și pod, cu două benzi de circulație pe fiecare sens. La nivelul întregului obiectiv de investiții, indicatorii tehnico-economici aprobați de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prevăd o valoare totală de aproximativ 32,4 milioane de lei, sumă care include, pe lângă lucrările propriu-zise, exproprierile, relocarea sau intervențiile la utilități, cheltuielile conexe și sumele prevăzute pentru situații neprevăzute.

„Vorbim despre aproximativ 26 de milioane de lei pentru o intervenție care schimbă întreaga zonă: reconstruim podul, reconstruim și lărgim sensul giratoriu de la Metro și asigurăm câte două benzi pe sens între sensul giratoriu și pod. Nu reparăm doar ceea ce s-a prăbușit, ci folosim această investiție pentru a rezolva mai bine și problema traficului din zonă. Este ceea ce Baia Mare are nevoie: o soluție definitivă, modernă și adaptată volumului de trafic de astăzi”, a precizat președintele Consiliului Județean Maramureș.

Podul peste Săsar, situat pe unul dintre traseele importante de acces și tranzit din Baia Mare s-a prăbușit anul trecut, generând probleme majore de trafic și rupând temporar o legătură rutieră utilizată zilnic de mii de băimăreni și maramureșeni. Imediat după producerea incidentului, autoritățile maramureșene au făcut demersuri la București și au purtat discuții cu reprezentanții Ministerului Transporturilor, ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și ai Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Cluj. În urma acestor intervenții a fost identificată soluția montării unui pod metalic provizoriu adus din Polonia, care a permis redeschiderea traseului într-un interval de mai puțin de trei luni.

În paralel, autoritățile au continuat demersurile pentru asigurarea finanțării necesare reconstruirii definitive a podului. În luna iunie 2026, prin Ordin al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției, etapă esențială pentru asigurarea finanțării și lansarea procedurii de achiziție.

„Am avut sprijin maxim din partea directorului general al CNAIR, Cristian Pistol, și a directorului DRDP Cluj, Eugen Cecan. Le mulțumesc pentru că au înțeles încă din primul moment cât de importantă este această legătură rutieră pentru Baia Mare și pentru întregul județ. De la soluția provizorie până la finanțarea reconstrucției definitive, am avut parteneri care au răspuns atunci când Maramureșul a avut nevoie. Acum trebuie să urmărim cu aceeași atenție procedura de achiziție și să facem tot ce ține de noi pentru ca lucrările să înceapă cât mai repede”, a transmis președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.