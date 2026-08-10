S-au recepționat lucrările la Liceul Emil Racoviță din Baia Mare

În 8 august 2025 se dădea ordinul de începere pentru proiectul „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ din Municipiul Baia Mare – Liceul Emil Racoviță”. La un an distanță, a avut loc recepția.

„A fost un proiect extrem de greu, intrat în ultimul moment pe lista sinteză a proiectelor cu finanțare prin PNRR și cu multe întrebări legate de capacitatea finalizării investiției la timp, deoarece trebuiau reabilitate patru corpuri de clădire: corpul principal al liceului, cele două internate și cantina, într-un an. În 7 august 2026, la un an distanță, a avut loc recepția. Terminarea la timp a acestei investiții n-ar fi fost posibilă fără o echipă de implementare a proiectului profesionistă, o conducere a liceului flexibilă și un constructor super serios, care a lucrat repede și foarte bine”, a declarat Horia Buhan, administrator public al Municipiului Baia Mare.

Astfel, din toamnă, elevii și profesorii vor avea parte de o unitate de învățământ modernă cu condiții de învățare dintre cele mai bune, iar acest proiect poate fi dat ca exemplu despre cum ar trebui executată orice investiție.