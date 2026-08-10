Vești bune de pe Autostrada Transilvania

Marți se deschide circulația pe un lot de 12,2 kilometri

Un nou tronson din Autostrada Transilvania va fi deschis circulației marți, 11 august, pe secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului, în județul Sălaj. Cei 12,24 kilometri vor putea fi accesați prin nodurile rutiere Zimbor și Românași, iar deschiderea traficului este programată pentru ora 16.00.

Anunțul a fost făcut luni de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

„Începând cu ora 16.00, se va deschide circulația pe acest nou lot de autostradă, în lungime de 12,24 km, între nodurile rutiere de la Zimbor și Românași”, a transmis CNAIR.

Directorul companiei, Cristian Pistol, anunța în 7 august că echipa tehnică a CNAIR era deja în șantier și începuse procedura de recepție, pe măsură ce ultimele lucrări erau finalizate.

Atunci, constructorul român UMB monta parapetul în zona deschiderilor tehnologice de acces provizoriu și finaliza zidul de sprijin de la kilometrul 21.

După deschiderea circulației, accesul pe cei 12,24 kilometri se va face prin nodurile rutiere de la Zimbor și Românași.

Autoritățile au ca obiectiv ca, până la sfârșitul anului, să se poată circula pe Autostrada Transilvania de la Oradea spre Cluj, cu o singură întrerupere pe tronsonul Poarta Sălajului – Nușfalău, unde este construit tunelul Meseș.

(sursa: Mediafax)