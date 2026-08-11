Academia de Șah Maramureș, rezultate bune la Grand Prix România de la Alba

Șahiștii de la Academia de Șah Maramureș au participat la etapa de la Alba a circuitului Grand Prix România, una dintre cele cinci competiții importante ale circuitului național. Turneul s-a desfășurat la șah rapid și a adunat la start 402 de participanți din 27 de țări, dintre care 117 aveau titluri internaționale.

Academia de Șah Maramureș a fost reprezentată de nouă sportivi, care au obținut împreună un câștig de 107 puncte ELO.

Un rezultat foarte bun a fost reușit de Matei Liga, legitimat la Vados Arad și Academia de Șah Maramureș. Acesta a realizat o performanță ELO de 2130 și a reușit să învingă inclusiv campionul României la șah clasic din categoria băieților U16. Plecat de pe poziția 140, Matei a încheiat concursul pe locul 82.

Patrick Dunca a avut, de asemenea, o evoluție apreciată, urcând 58 de poziții față de locul de start. El a reușit să învingă și adversari cu un ELO de peste 2100, confirmând progresul fă­cut în ultima perioadă.

O evoluție bună a avut și Andrei Năsui, care a obținut victorii în fața unor jucători din Suedia și Ungaria, ambii cu un ELO apropiat de 2200.

Alex Pașca a avut parte de adversari puternici încă din primele runde. Acesta a jucat foarte bine împotriva unui maestru internațional din Polonia, reușind să obțină un avantaj important. Chiar dacă nu a câștigat partida, evoluția sa arată că poate juca de la egal la egal cu șahiști bine cotați.

Rareș Creț a avut o primă zi bună, remizând cu maestrul internațional Mozes Ervin. Duminică, acesta nu a mai reușit să păstreze același ritm, în fața unor adversari bine cotați.

La categoria juniorilor, Viktor Szabo, vicecampion național la șah clasic în categoria U10, a avut o evoluție bună. Acesta a reușit să joace de la egal la egal în multe momente cu marele maestru sârb Perunovic, demonstrând că are un potențial important.

Tudor Jacodi a avut, la rândul său, un concurs bun, în timp ce Cristi Creț a urcat 18 poziții față de locul de start și a avut un parcurs fără nicio remiză.

Din lotul Academiei a făcut parte și Vasile Năsui, unul dintre iubitorii șahului care continuă să susțină și să încurajeze tinerii sportivi.

Pentru șahiștii Academiei de Șah Maramureș urmează o perioadă la fel de activă. Aceștia vor participa la Arad Grand Prix, Memorialul Iuliu Szabo de la Satu Mare, dar și la tradiționalul cantonament de la Repedea.

Pagină realizată de Cosmin FILIP