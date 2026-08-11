Ambulanță nouă în Șomcuta Mare

Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Maramureș a fost dotat cu o nouă autospecială destinată substației din Șomcuta Mare.

”Modernizarea parcului auto este o prioritate pentru Serviciul Județean de Ambulanță Maramureș. Cea mai recentă investiție în acest sens a fost la Substația Șomcuta Mare, unde s-a echipat și pus în folosință cea mai recentă achiziție. Această modernizare nu înseamnă doar ambulanțe moderne cu dotări specifice, ci și condiții de lucru mai bune, intervenții mai rapide, siguranță sporită pentru pacient și pentru echipaj”, a declarat Alexandru Oros, managerul SAJ Maramureș.