Autostrada Transilvania se extinde cu 12,24 km

„De astăzi (n.r – marți), se circulă pe autostradă pe secțiunea Zimbor la Poarta Sălajului, între nodurile rutiere Zimbor și Românași”, a a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.

Potrivit acestuia, România are 1430 km de drum de mare viteză în circulație în momentul actual.

„Construcția Secțiunii Zimbor-Poarta Sălajului, în lungime de 12,24 km, a costat 836,89 milioane lei și a fost finanțată prin Programul Transport (2021-2027)”, spune Pistol.

Deschiderea circulației rutiere pe cei 12,24 km de autostradă dintre Zimbor și Poarta Sălajului va contribui la decongestionarea traficului greu și la reducerea timpilor de călătorie în județul Sălaj.

Alți 56,41 km din Autostrada Transilvania urmează să fie deschiși circulației până la sfârșitul acestui an, pe secțiunile Nădășelu – Mihăești, Mihăești-Zimbor și Suplacu de Barcău -Chiribiș, potrivit lui Pistol.