CS Nautic Maramureș, șase medalii la CN de Viteză de Vară

Sportivii Clubului Sportiv Nautic Maramureș au participat, în perioada 2-6 august, la a treia competiție oficială de la înființare, cu mulți sportivi care au concurat pentru prima dată. Este vorba de Campionatul Național de Viteză de Vară rezervat juniorilor I, II, III și U12, întrecere găzduită la Bascov (Argeș).

Clubul băimărean a avut o evoluție excelentă și a revenit acasă cu șase medalii, trei de argint și tot atâtea de bronz.

La categoria J III-U12, kaiacistele Eva Chiorean și Lona Copilău au cucerit argintul în probele de K2 500 m și K2 1.000 m, fiind învinse la mare luptă de un echipaj de la Delta Tulcea.

Tot la J III-U12, Mihai Mureșan a prins finalele în probele de K1 500 m, unde s-a clasat pe locul 6, respectiv K1 1.000 m, probă în care s-a plasat pe locul 7.

La categoria J III, Mateo Tomoioagă a confirmat forma bună, dar și ascensiunea din ultima perioadă, el obținând medalia de argint în proba de K1 1.000 m și cea de bronz în proba de K1 500 m.

Kaiaciștii Paul Cherecheș și Patrik Matyasovszki s-au aflat la prima lor participare într-o competiție de asemenea anvergură și au concurat la J III. În probele de K2 500 m și K2 1.000 m. La prima dintre ele au ajuns până în semifinală, iar la a doua s-au calificat în finală, unde au terminat pe locul 9.

La categoria J II, CS Nautic Maramureș l-a avut în concurs pe Patrik Moje, sportiv care a participat atât la simplu, cât și la dublu, împreună cu Matei Catrinescu. În proba de K1 1.000 m, Patrik a ocupat locul 4, iar la dublu, în cea de K2 1.000 m, băimăreanul și colegul acestuia au încheiat competiția pe locul 6.

Au urmat probele de kaiac a juniorilor I, unde a concurat toată „spuma” kaiacului juvenil, cu mulți sportivi proveniți din cadrul loturilor naționale. La această categorie, CS Nautic Maramureș l-a avut la start, în probele de simplu, pe Darius Chiorean. La K1 200 m, Darius s-a clasat pe locul 5, la K1 500 m s-a poziționat pe locul 6, la fel și în proba de K1 1.000 m.

Tot la juniori I, kaiacistele Alexandra Markusz și Maia Dulfu au cucerit medaliile de bronz în probele de K2 500 m și K2 1.000 m.

În ultima probă din concurs, cea de K2 500 m, de altfel și cea mai atractivă, cuplul mixt format din Alexandra Markusz și Darius Chiorean a pierdut bronzul la sutimi de secundă, în detrimentul echipajului de la Dinamo București.