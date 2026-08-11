Curs de Management al Pacientului Politraumatizat

În perioada 5–7 august, UPU SMURD Maramureș, cu sprijinul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Baia Mare, a organizat cursul de Management al Pacientului Politraumatizat și principii de descarcerare, cu participarea în calitate de invitat special a domnului Mark Brennan, specialist de renume internațional în domeniul traumei, șef traumă în cadrul World Rescue Organisation.

”Programul a inclus sesiuni teoretice și practice, dedicate aprofundării principiilor de evaluare și management al pacientului politraumatizat, descarcerarea în siguranță, cu aplicabilitate directă în practica medicală de urgență și prespitalicească”, au punctat reprezentanții spitalului.