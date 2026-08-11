De la istorie la creativitate în Sighetu Marmației

Sighetu Marmației, frecventat de vizitatori pentru experiențele culturale și istorice, cum ar fi Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței, se bucură de succesul celei mai noi atracții, Muzeul Imaginației Maramureș.

Un loc interactiv care aduce un nou concept turismului din regiune, muzeul completează oferta culturală locală într-un format „modern de divertisment educativ”, așa cum l-a numit fondatorul Muzeului, Matei Țiboc. Proiectul a fost inspirat din atracțiile din marile orașe sau din afara țării, în care vizitatorii nu sunt doar spectatori, ci participanți la experiență. Scopul propus de către fondatori a fost extinderea ofertei turistice, adaptată pentru publicul de toate vârstele.

Primele reacții ale vizitatorilor au confirmat că ideea a răspuns unei nevoi existente în turismul local. Oamenii care trec pragul muzeului descoperă un spațiu în care distracția se îmbină cu descoperirea. Un interes tot mai mare pentru Mu­zeu vine din partea instituțiilor de învățământ din Maramureș și din județele învecinate, care aleg Muzeul Imaginației pentru stilul atractiv în care prezintă iluziile optice.

„Oamenii intră curioși și pleacă zâmbind, iar mulți spun că este una dintre cele mai memorabile experiențe din vizita lor în Maramureș. Astăzi, Muzeul Imaginației Maramureș oferă aproximativ 50 de iluzii optice și decoruri interactive care stimulează creativitatea, imaginația și curiozitatea.” Planurile de dezvoltare ale muzeului în perioada următoare includ introducerea unor instalații interactive de mari dimensiuni, precum camera întoarsă cu susul în jos, camera oglinzilor și a infinitului, camera Ames, iluzia „fără picioare” sau Falling Tunnel. „Obiectivul nostru este ca fiecare vizită la muzeu să ofere ceva nou și să transforme Muzeul Imaginației Maramureș într-o experiență din ce în ce mai spectaculoasă”, a declarat Matei Țiboc.

Prin acest proiect, Sighetu Marmației își consolidează imaginea unei destinații care combină tradiția maramureșeană cu experiențele contemporane. În aproximativ jumătate de an de activitate, Muzeul Imaginației Maramureș a ajuns pe locul întâi în topul atracțiilor turistice din Maramureș pe TripAdvisor.

Sandra NOJE (studentă la Centrul Universitar Nord Baia Mare – Facultatea de Litere, specializarea Jurnalism, anul II)