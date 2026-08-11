Dotări pentru 3 cabinete de medicină de familie din Maramureș prin programul „Primul pas spre sănătate”

25 de cabinete de medicină de familie din Regiunea de dezvoltare Nord-Vest sunt dotate cu aparatură, în cadrul programului „Primul pas spre sănătate”, ajuns la ediția a IV-a. Printre acestea se numără și un cabinet în Sighetu Marmației și două în Baia Mare.

Astfel, 10 cabinete vor fi echipate începând din vara acestui an. Investiția face parte din programul „Primul pas spre sănătate”, implementat de Salvați Copiii și finanțat de Fundația OMV Petrom, care se desfășoară la nivel național și are ca obiectiv participarea la reducerea ratei mortalității infantile în România, țara cu cea mai ridicată a rată a acestui indicator din Europa.

”Prin intermediul dotării acestor 25 de cabinete, 6.524 de mame și femei însărcinate din zonele rurale defavorizate beneficiază de acces la servicii medicale primare îmbunătățite și 7.608 copii cu vârsta de până la 5 ani din aceste comunități au acces la servicii de sănătate timpurie. Astfel, pe parcursul celor patru ediții ale programului, cabinetele din regiunea de dezvoltare Nord-Vest beneficiază de 210 echipamente medicale esențiale pentru diagnosticarea, tratamentul și monitorizarea mamei și a copilului”, au explicat reprezentanții Salvați Copiii. Cele 25 de cabinete dotate se află în județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș (Sighetu Marmației, 2 x Baia Mare), Satu Mare și Sălaj.