Rock N’ Road Weekend atrage tot mai mulți pasionați de motoare din străinătate

Festivalul Rock N’ Road Weekend organizat de clubul de motocicliști din Baia Mare Rock N’ Road Friends Club este de departe cea mai importantă manifestare care are loc în comuna Băiuț.

De la an la an numărul participanților a crescut constant, cu numeroși reprezentanți ai cluburilor moto din țară. În ultima perioadă însă și motocicliștii din străinătate sunt tot mai prezenți. După o pauză de un an, ediția din 2026 a revenit în forță în perioada 6-9 august, evenimentul ajungând la a XVII-a ediție.

”Aici la Băiuț, unde a fost o zonă minieră, unde nu se întâmplă nimic, am ales acum 17 ani să organizăm evenimentul. La început a fost o glumă, am fost câțiva oameni care am organizat festivalul, iar acum a luat amploare. La ediția din acest an avem participanți din absolut toată țara, inclusiv din Constanța sau București. Avem participanți și din străinătate, din Ungaria, Germania, Italia. Am oferit muzică bună, concursuri și în fiecare seară am avut concerte: folk, pop, blues, heavy metal. Am avut și 2 trupe internaționale din Irlanda și Lituania. De la an suntem tot mai mulți și am avut noroc cu Primăria Băiuț că ne-a ajutat să oferim mai multe locuri de campare și avem sprijin din partea autorităților locale”, a declarat Csabi Rusiczki, președintele Rock N’ Road.