S-a rezolvat și ultimul hop pentru operaționalizarea depozitului ecologic de la Fărcașa

Autoritățile județene, împreună cu cei de la ADI Deșeuri Maramureș, au participat zilele trecute la ședința de Consiliu Local Cavnic. Asta pentru a rezolva și ultima problemă legată de lansarea licitației privind operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Fărcașa.

”Am participat, alături de președintele Consiliului Județean Maramureș – Gabriel Valer Zetea și de primarul orașului Cavnic – Vladimir Petruț, la ședința Consiliului Local Cavnic, unde am prezentat forma revizuită a documentației pentru lansarea licitației privind operarea CMID Fărcașa. De asemenea, am discutat despre măsuri concrete pentru îmbună­tățirea colectării selective, reducerea cantităților de deșeuri și un control mai bun al acestora, inclusiv prin cântărirea autospecialelor după colectare. Scopul este simplu: costuri mai mici pentru Primăria Cavnic și, implicit, mai puțină presiune asupra taxelor plătite de cetățeni. Prin hotărârea adoptată de Consiliul Local Cavnic avem ultima aprobare necesară pentru lansarea licitației, cu tarife maximale mai mici decât cele prevăzute în procedura din 2025. Continuăm să lucrăm, împreună cu UAT-urile membre ale ADI Deșeuri Maramureș, pentru un sistem de gestionare a deșeurilor mai eficient, corect și sustenabil”, a declarat Vasile Roman, director executiv al ADI Deșeuri.