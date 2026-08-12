12 medalii pentru CS Unirea Șișești la Cupa Dobrin

Sportivii de la CS Unirea Șișești au avut o evoluție foarte bună la cea de-a treia ediție a Cupei Dobrin la skandenberg, desfășurată la Pitești. Clubul maramureșean a fost reprezentat de șapte sportivi, care au reușit să câștige 12 medalii: patru de aur, cinci de argint și trei de bronz.

Vivien Moni a fost una dintre cele mai bune sportive ale delegației. Ea a câștigat locul I la ambele brațe, la categoria tineret, și două medalii de argint la senioare.

Daria Șuba a obținut aurul la brațul drept și argintul la brațul stâng, la senioare. Ianis Hosciuc a câștigat la brațul stâng și a terminat pe locul al doilea la brațul drept, la juniori.

La junioare, Roxana Popp a obținut două medalii de bronz, la ambele brațe, iar la senioare a mai cucerit un bronz la brațul drept.

La seniori, Bogdan Ghișa a câștigat argintul la brațul stâng și s-a clasat pe locul patru la brațul drept. Denis Kozma a terminat pe locul patru la brațul drept. La categoria tineret, Ioan Pașca s-a clasat pe locul șapte la brațul stâng.

Competiția de la Pitești a adunat, în cele două zile de concurs, peste 150 de sportivi de la 23 de cluburi din țară.