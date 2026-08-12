Sportivii de la CS Unirea Șișești au avut o evoluție foarte bună la cea de-a treia ediție a Cupei Dobrin la skandenberg, desfășurată la Pitești. Clubul maramureșean a fost reprezentat de șapte sportivi, care au reușit să câștige 12 medalii: patru de aur, cinci de argint și trei de bronz.
Vivien Moni a fost una dintre cele mai bune sportive ale delegației. Ea a câștigat locul I la ambele brațe, la categoria tineret, și două medalii de argint la senioare.
Daria Șuba a obținut aurul la brațul drept și argintul la brațul stâng, la senioare. Ianis Hosciuc a câștigat la brațul stâng și a terminat pe locul al doilea la brațul drept, la juniori.
La junioare, Roxana Popp a obținut două medalii de bronz, la ambele brațe, iar la senioare a mai cucerit un bronz la brațul drept.
La seniori, Bogdan Ghișa a câștigat argintul la brațul stâng și s-a clasat pe locul patru la brațul drept. Denis Kozma a terminat pe locul patru la brațul drept. La categoria tineret, Ioan Pașca s-a clasat pe locul șapte la brațul stâng.
Competiția de la Pitești a adunat, în cele două zile de concurs, peste 150 de sportivi de la 23 de cluburi din țară.
12 medalii pentru CS Unirea Șișești la Cupa Dobrin
Sportivii de la CS Unirea Șișești au avut o evoluție foarte bună la cea de-a treia ediție a Cupei Dobrin la skandenberg, desfășurată la Pitești. Clubul maramureșean a fost reprezentat de șapte sportivi, care au reușit să câștige 12 medalii: patru de aur, cinci de argint și trei de bronz.