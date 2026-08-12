Azi, în turul III din Cupa României, derby-ul Nordului • CS Minaur Baia Mare – CSM Olimpia Satu Mare

După eliminarea celor de la CSM Sighetu Marmației, CS Minaur Baia Mare țintește să elimine și rivala din Satu Mare, CSM Olimpia. Meciul din turul III al Cupei României se va disputa miercuri, 12 august, de la ora 17.30, pe stadionul „Viorel Mateianu”, cu formația antrenată de Paul Pîrvulescu în rolul de mare favorită.

De ce credem că e mare favorită, având în vedere că sătmărenii provin dintr-un eșalon superior? Fiindcă actuala grupare condusă de Alexandru Pelici își propune să se axeze mai mult pe campionatul Ligii 2, unde a fost invitată pe ultima sută de metri, și este greu de crezut că Olimpia va aborda meciul cu titularii obișnuiți, preferând să-i odihnească pentru meciul din campionat, de sâmbătă, de la Suceava. Campionatul nu a început nici grozav pentru trupa lui Pelici, un singur egal în cele două etape, și nu credem că va risca să-și arunce în lupta oamenii de bază. Aceasta este explicația pentru care Minaur pleacă ca mare favorită în confruntarea din turul III, existând șanse mari să ajungă în play-off, la un singur pas de grupele Cupei României. Mai mult, băimărenii dispun de o echipă experimentată în acest sezon, pregătită pentru promovare, și vor să demonstreze că accederea în această fază a competiției nu a fost deloc întâmplătoare.

Programul turului 3

Miercuri, 12 august, ora 11.00: SC Popești Leordeni – CS Dinamo București.

Miercuri, 12 august, ora 17.30: Progresul Mogoșoaia – Concordia Chiajna; SCM Zalău – Gloria Bistrița; CS Tunari – CSL Ștefănești; CSM Jiul Petroșani – Minerul Lupeni; Crișul Sântandrei – FC Bihor Oradea; CSO Băicoi – Metalul Buzău; CS Minaur Baia Mare – CSM Olimpia Satu Mare; CIL Blaj – Sănătatea Cluj; Oltul Curtișoara – CSM Slatina; Dunărea Giurgiu – Steaua București; Timișul Șag – CSM Reșița; ACS USV Iași – Cetatea 1932 Suceava; CSM Corona Brașov – Olimpic Zărnești; CSM Adjud 1946 – Sporting Liești; Dunărea Călărași – CS Afumați; Flacăra Moreni – Chindia Târgoviște; Agricola Borcea – Unirea Slobozia; Progresul Spartac – Metaloglobus București; Politehnica Timișoara – CSC Dumbrăvița; CS Gheorgheni – ASA Târgu Mureș; Viitorul Onești – FC Bacău.

Miercuri, 12 august, ora 20.00: CSM Târgu Jiu – SCM Râmnicu Vâlcea.