Bătaie în toată regula între membrii a două familii din Vălenii Lăpuşului

Polițiștii din Târgu Lăpuș au fost sesizați cu privire la faptul că, în localitatea Vălenii Lăpușului, mai multe persoane ar fi implicate într-un conflict.

Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că membrii a două familii s-ar fi agresat reciproc, folosind diferite obiecte contondente.

La sosirea polițiștilor, persoanele implicate ma­nifestau un comportament agresiv, iar una dintre acestea gesticula cu un obiect contondent din lemn. Pentru dispersarea persoanelor și restabilirea ordinii publice, unul dintre polițiști a executat un foc de avertisment în plan vertical.

La fața locului a fost solicitat și sprijinul polițiștilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, iar persoanele implicate au fost conduse la sediul poliției, pentru continuarea verificărilor.

Persoanele vătămate prezentau leziuni ușoare, respectiv echimoze și escoriații, fiind îndrumate să se adreseze Serviciului de Medicină Legală.

În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz, cu privire la săvârșirea infracțiunii de încăierare.