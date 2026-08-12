Bronz balcanic pentru România, cu trei reprezentanți de la CSȘ 2 Baia Mare

Naționala României de volei masculin U17 a cucerit medaliile de bronz la Campionatul Balcanic, competiție desfășurată la Tirana, în Albania.

Baia Mare a fost reprezentată la această competiție de doi jucători de la CSȘ 2 Baia Mare, Alexandru Gabriel Apostu și Lucas Fineas Pop, dar și de antrenorul principal al naționalei, Marian Apostu, tot de la CSȘ 2.

România a avut un parcurs bun în faza grupelor, unde a învins Serbia cu 3-0 și Albania, tot cu 3-0. În semifinale, tricolorii au întâlnit Bulgaria, în fața căreia au pierdut cu 0-3.

În meciul pentru medalia de bronz, România a învins din nou Serbia, cu același scor -3-0.

Bulgaria a câștigat titlul balcanic, după victoria cu 3-2 în finala disputată împotriva Turciei.

România a avut și un reprezentant printre laureații individuali. Valeriu Verciuc, de la LPS Suceava, a fost desemnat cel mai bun libero al turneului.