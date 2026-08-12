Dorul pâinii de acasă revine la Muzeul Satului din Baia Mare

Între 14 și 16 august, Muzeul Satului Baia Mare vă invită să descoperiți universul satului maramureșean prin meșteșuguri, gastronomie, muzică, expoziții și întâlniri cu oameni care duc mai departe valorile locului.

Programul evenimentului:

Vineri, 14 august, între 14 și 18 – deschiderea târgului, ateliere demonstrative și atelier gastronomic de preparare a pâinii;

Sâmbătă, 15 august, 10-18 – Ziua Maramureșului: hramul bisericii din sat, expoziții, ateliere creative și concertul de pricesne „De Sfântă Mărie Mare”;

Duminică, 16 august, intervalul orar 10-18: slujbă la biserica din sat, ateliere, târg, evenimentul de închidere al proiectului „Maramureș – Țara celor Patru Țări” – expoziție de fotografie, lansare de carte, degustări de produse tradiționale și momente artistice susținute de ansambluri folclorice de copii din Țara Maramureșului, Țara Lăpușului, Țara Chioarului și Țara Codrului. Accesul este gratuit. Pe durata evenimentului se pot face donații pentru Asociația Prietenii Muzeului de Etnografie Baia Mare.