Două persoane rănite într-un incendiu la Nistru

Un incendiu puternic a avut loc luni, 10 august, în Nistru, unde au fost cuprinse de flăcări mai multe anexe gospodă­rești. Pompierii din cadrul Detașamentului Baia Mare au intervenit pentru stingerea focului.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu ardere generalizată la trei anexe, pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Pompierii au reușit să localizeze incendiul și au eliminat pericolul înainte ca flăcările să se extindă la gospodăriile din apropiere.

La intervenție au fost mobilizați 21 de pompieri militari, cu patru autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor și o ambulanță de Terapie Intensivă Mobilă.

Două persoane au fost rănite în urma incendiului. Una dintre victime a fost scoasă din zona afectată de localnici înainte de sosirea pompierilor. Aceasta a suferit arsuri pe aproximativ 20% din suprafața corpului și a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe din Baia Mare.

O a doua victimă, în vârstă de aproximativ 40 de ani, a fost găsită la locul intervenției. Aceasta prezenta arsuri de gradul I la mâini, față și partea din spate a corpului și a fost, de asemenea, transportată la spital.

Foc şi la un complex de anexe gospodărești din Bicaz

Un nou incendiu la care au trebuit să intervină pompierii a avut loc la un complex de anexe gospodărești din localitatea Bicaz, unde au fost cuprinse de flăcări o șură, un grajd, un garaj și un atelier. Suprafața afectată este de aproximativ 200 de metri pătrați.

La locul incendiului au intervenit pompierii militari din cadrul ISU Sălaj, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și cinci cadre, precum și pompierii din cadrul ISU Maramureș, cu patru autospeciale de stingere și un echipaj de prim-ajutor.

În urma incendiului a rezultat o victimă, care prezenta o plagă scalpată în urma contactului cu o grindă. Aceasta a fost preluată de echipajul SAJ Ariniș și transportată la UPU Baia Mare.

La intervenție au participat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Bicaz, cu o autocisternă, precum și personal din cadrul SVSU Băsești.

Incendiu cu victime și la Crăciunești

Un alt incendiu s-a declanșat tot luni, 10 august, la o casă de locuit din localitatea Crăciunești, flăcările cuprinzând parterul și mansarda, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați.

La locul incendiului au fost trimise două echipaje de pompieri cu autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de descarcerare și unul de prim ajutor. La intervenție au participat 14 pompieri militari, alături de serviciul voluntar pentru situații de urgență.

La sosirea pompierilor, focul se manifesta la parterul locuinței. Incendiul a fost localizat, iar pompierii au acționat pentru stingerea completă a focarelor.

În casă se afla și o fetiță de numai 2 ani. Copila a fost scoasă din locuință înainte de sosirea pompierilor. Era conș­tientă și nu prezenta arsuri vizibile. Fetița și mama sa au fost preluate de echipajul de prim ajutor și transportate la CPU Sighetu Marmației.

La fața locului a mai fost găsită o persoană în stare de inconștiență. Aceasta a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și transportată pentru îngrijiri medicale.