Eclipsă parțială de soare

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie din Baia Mare vă invită să redescoperiți una dintre cele mai inedite bancnote românești – banc­nota de 2.000 de lei, emisă în 1999 de către BNR pentru a marca eclipsa totală de Soare din 11 august 1999, un eveniment astronomic de referință. Bancnota face parte din colecțiile Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș.

„Eclipsa de astăzi, care va avea loc la aproape 27 de ani de la cea din 1999, va putea fi observată cel mai bine din jumătatea de vest a României. În Maramureș, discul solar va fi acoperit în proporție de 25,4% la Sighet și 25,9% la Baia Mare”.

Eclipsa va începe în jurul orei 20:20 și va avea maximul în preajma apusului Soarelui. Eclipsa de Soare poate fi privită în siguranță doar cu filtre solare speciale sau prin metode de observare indirectă.