Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare vă invită la vernisajul expoziției „Ecouri din Mină”, semnată de artista vizuală Elisabeta Pietrar Veress, care va avea loc în 13 august, de la ora 16, la sediul muzeului, situat pe Bd. Traian nr. 8.

Elisabeta Pietrar Veress este artist vizual format la Facultatea de Arte Vizuale din Baia Mare, unde a absolvit atât studiile de licență, cât și programul de master în Arte Vizuale. Expoziția reunește o serie de lucrări realizate în tehnică mixtă pe hârtie de desen, folosind materiale cu textură grunjoasă și intervenții în ulei.