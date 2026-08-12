Pentru salvatorii montani din județul nostru ultimele zile au însemnat un maraton de alarme, căutări și intervenții contratimp. Astfel, în perioada 4 – 10 august, structura profesionistă Salvamont Maramureș a derulat 7 acțiuni majore de salvare și sprijin, fiind asistate în total 14 persoane.
Dintre acestea, 8 persoane au fost cetățeni ucraineni recuperați din munte, iar 5 au fost turiști sau persoane care se aflau pe munte și au avut nevoie de ajutor. Spre exemplu, în data de 7 august, un grup de 4 persoane a fost surprins de cod roșu de vreme severă în Munții Rodnei – Vf. Pietrosul Rodnei. Dintre acestea, două persoane (18 și 19 ani) au fost neechipate corespunzător. Epuizați, cei patru s-au deplasat cu greutate și s-au adăpostit la stația meteo, cerând ajutorul salvamontiștilor.
Grup surprins de cod roșu de vreme severă în Munții Rodnei
Pentru salvatorii montani din județul nostru ultimele zile au însemnat un maraton de alarme, căutări și intervenții contratimp. Astfel, în perioada 4 – 10 august, structura profesionistă Salvamont Maramureș a derulat 7 acțiuni majore de salvare și sprijin, fiind asistate în total 14 persoane.