Macrosociopolitica de baltă, cu dictatori și totalitariști analfa-beți

Se petrec lucruri în lume, nu le putem ignora. Rușii pregătesc Marea Ofensivă, doar n-au cu cine. SUA câștigă iar războiul din Ormuz, doar nu mai au cu ce trage. AI-ul a început să se modifice singur, fără comandă, a atacat inteligențe artificiale și companii concurente, fără comandă. Terminator, nu alta, dar Arnold e deja ruginit, la propriu și figurat. Petrolul e neserios, se umflă de două ori pe zi, la pompe. Ce ne facem? Dar stați așa: chiar astea sunt știrile reale? Sau doar mașina de zgomote?

Israelul refuză direct și pe față, în bot zis românește, planul de pace al lui Trump pentru Gaza. Încă n-au terminat de nivelat. SUA au sărbătorit recent 250 de ani de la înființare. Acelaşi Trump declară: „Vorbim engleza de o mie de ani aici în America. Asta e ceea ce au vorbit Părinții Fondatori”. Dar în fundal, datoria națională a SUA a depășit pentru prima dată PIB-ul, de la al doilea război mondial încoace. Apropo de războaie mondiale… Între timp, sătui de incompetenți, Arabia Saudită, Turcia și Pakistan au făcut un miniNATO, fiecare intră în război pentru celălalt, la nevoie. Arabii cu banii, turcii cu spiritul războinic și tehnica, doar sunt membri NATO și Pakistanul cu populația, cu „mâna de lucru”. Mai una de asta cu Japonia, Coreea de Sud și India și avem garantat războaie mondiale, nu unul.

Mai departe cu știrile „de banda doua”, dar care contează mai mult ca petardele. Așa cum Coreea de Nord săpa tuneluri să bage agenți în Coreea de Sud, se găsesc acum tuneluri pe sub Belarus în Lituania, pentru agenți și imigranți, cu care vor să destabilizeze Europa, zic ei. Și o fac, vezi povestea cu invazia marocană din Ceuta, pentru că noi, europenii, tre’ să facem ședințe, cu veto, pentru orice. Ucraina acuză că Rusia aduce j’de mii de nord­coreeni pe front, dar între timp, 16.000 de mercenari din 72 de țări luptă pentru Ucraina, din care 40% sunt latinoamericani… Dar să nu uităm de terorismul de stat. În cazul imi­grației organizate de marocani, se simte atât miros de KGB-FSB cât și de Mossad, cică. Între timp, FBI sugerează că atacurile cibernetice la sistemele de apă din SUA au în spate hackeri iranieni. Sau prieteni… Apropo de prieteni, nici ei nu se simt foarte bine. China a cheltuit 93 de miliarde de dolari ca să construiască orașul Xiongan, de la zero, dărâmând sate, e de trei ori cât New York și e…aproape gol. Rusia ar cheltui megalomanic, dar nu mai are ce. A vândut 44 de tone din rezerva de aur, acum vând diamante, între timp instanțe ruse au confiscat 123 de clădiri și terenuri aparținând cultului Martorii lui Iehova… Dar nu se opresc din război, pentru că, așa cum a spus pe bune Vladimir Putin, „dacă se termină războiul, nu vor ști ce să facă”. Glumea și nu prea, vorbim de țara ce a atacat din 1918 încoace doar 53 de țări de pe trei continente, fără jocurile de putere din Africa. Dar să nu căutăm inocența „dincolo”, unde ea nu există…procurorul șef din Palermo spune că Mafia italiană e în negocieri pentru a cumpăra drone, arme și muniție de pe piața neagră din Ucraina.

La final, un cuvânt despre tehnologie. Începem cu o glumă: Ați observat că firmele plătesc pe Internet pentru a-și face reclamă iar noi plătim programe sau abonamente speciale pentru a nu vedea reclamele lor? Cine câștigă dublu? Un filozof tânăr, Sofo Archon, a pus sarea fix în rană: „Nu sunt pesimist, dar o civilizație tâmpită folosind Inteligența Artificială poate duce numai la dezastru…”