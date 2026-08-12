Prefectul Rudolf Stauder a semnat 56 de titluri de proprietate

Prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, a semnat 56 de titluri de proprietate, documente emise în vederea clarificării și recunoașterii dreptului de proprietate al cetățenilor asupra terenurilor care fac obiectul procedurilor prevăzute de legislația în vigoare.

„Emiterea și semnarea acestor documente reprezintă un demers administrativ important pentru consolidarea juridică a proprietății și pentru finalizarea unor proceduri care, în multe situații, presupun parcurgerea unor etape administrative complexe. Semnarea celor 56 de titluri de proprietate reflectă preocuparea constantă pentru respectarea drepturilor cetățenilor și pentru îndeplinirea cu profesionalism a atribuțiilor instituționale”, a punctat prefectul judeţului Marmureş, Rudolf Stauder. Insti­tuția Prefectului-Județul Maramureș va continua să acorde o atenție deosebită soluționării, în condițiile legii, a documentațiilor aflate în competența sa, având ca principiu fundamental respectul față de cetățean și interesul legitim al acestuia, au mai transmis oficialii instituţiei.