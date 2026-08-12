Profesorii primesc și în acest an școlar prime de carieră didactică

Profesorii vor avea la dispoziție întreg anul școlar 2026-2027 pentru a cheltui prima de carieră didactică pentru 2026. Conform noilor modificări, cardurile cu prima didactică vor fi alimentate cel târziu până la 31 august 2026 pentru personalul din în­vă­ță­mântul preuniversitar și până la 30 septembrie 2026 pentru cel din învățământul universitar.

În schimb, noile reguli prevăd că beneficiarii care nu mai activează în sistemul de învățământ în anul școlar/universitar 2026-2027 vor pierde sumele rămase neutilizate, acestea urmând să fie retrase. Banii de primă, în valoare nominală de 1.500 lei net, pot fi folosiți, în principal, pe: cursuri de formare profesională (minimum 65% din sumă); cărți de specialitate și materiale educaționale; alte cheltuieli necesare desfășurării activității didactice.