Știința Explorări Baia Mare a început pregătirile pentru noul sezon

Știința Explorări Baia Mare a început pregătirile pentru sezonul 2026-2027. Echipa s-a reunit sub conducerea antrenorului principal Liviu Râpeanu, care va fi ajutat de Ciprian Neamț și Gheorghe Socaciu.

Din stafful tehnic mai fac parte Adrian Arbuzov, în funcția de director tehnic, și Rolland Balog, statistician.

Primul antrenament a fost unul de reacomodare la efort și s-a desfășurat cu un lot mai restrâns. Lotul pentru noul sezon urmează să fie completat în perioada următoare, iar noii jucători vor fi anunțați după semnarea contractelor.

Băimărenii vor continua pregătirea pe plan local, urmând ca în perioada următoare să participe la mai multe turnee amicale.

Unul dintre cele mai importante momente ale perioadei de pregătire va fi Memorialul Sorin Pop, competiție ajunsă la ediția a treia. Turneul este programat în perioada 25-27 septembrie, în Sala Polivalentă „Lascăr Pană” din Baia Mare.