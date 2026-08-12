Tehnologie inovativă de debitare cu laser în Parcul de Specializare Inteligentă din Seini

Parcul de Specializare Inteligentă Seini continuă să atragă interes din partea mediului investițional, confirmând încă odată potențialul acestui proiect strategic pentru dezvoltarea economică a orașului.

Astfel, în cadrul proiectului s-a semnat un nou contract de concesiune a unei parcele de teren. Agentul economic nou va realiza o investiție în domeniul fabricării construcțiilor metalice și a părților componente ale structurilor metalice. Societatea vizează practic introducerea unor procese tehnologice inovative în domeniul prelucrării metalelor, prin utilizarea echipamentelor moderne de debitare cu laser, îndoire și sudură de înaltă precizie. Aceste tehnologii permit realizarea de produse complexe, personalizate și cu un nivel ridicat de acuratețe, într-un timp de execuție redus.