Tot mai puține infracțiuni în școlile din Maramureș

Numărul faptelor penale înregistrate în școlile și în apropierea unităților de învățământ din Maramureș a scăzut în anul școlar 2025-2026. Potrivit datelor Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, au fost sesizate 55 de infracțiuni, cu 19 mai puține decât în anul școlar precedent, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 25%.

Cele mai multe cazuri au fost cele de lovire sau alte violențe, însă și această categorie a înregistrat o scădere importantă. Dacă în anul școlar anterior au fost raportate 48 de astfel de fapte, în perioada septembrie 2025 – iunie 2026 au fost înregistrate 31. Totodată, au fost sesizate cinci furturi, patru distrugeri, patru cazuri de port fără drept de obiecte periculoase și trei fapte de purtare abuzivă. Au mai fost înregistrate două infracțiuni privind deținerea sau traficul de substanțe interzise, precum și cazuri izolate de amenințare, șantaj, hărțuire, violarea sediului profesional și tulburarea ordinii publice.

Polițiștii spun că rezultatele sunt și efectul activităților preventive desfășurate pe parcursul întregului an școlar. În anul școlar trecut, oamenii legii au colaborat permanent cu reprezentanții unităților de învățământ, cu părinții și cu instituțiile partenere. În urma acestor activități au fost identificați 175 de elevi aflați în situații de risc, dintre care 56 prezentau probleme de absenteism, 96 aveau un comportament neadaptat în mediul școlar, iar 23 proveneau din familii aflate în dificultate. Pentru fiecare dintre aceste cazuri au fost dispuse măsuri de sprijin și monitorizare. Activitatea structurilor de siguranță a continuat și în perioada vacanței de vară. Polițiștii au participat la tabere și ateliere educative, unde au desfășurat campanii de informare privind prevenirea bullyingului și cyberbullyingului, utilizarea responsabilă a rețelelor de socializare și combaterea consumului de droguri în rândul minorilor.