Verificări în teren a eco-insulelor din Baia Mare

Reprezentanții ADI Maramureș au efectuat, la finele săptămânii trecute, verificări la mai multe eco-insule din Municipiul Baia Mare. În urma controalelor au fost identificate câteva aspecte punctuale privind funcționarea și accesul la aceste amplasamente.

”Au fost verificate: eco-insula de pe Bulevardul Republicii, la care sunt arondați cetățenii din imobilele de pe Bd. Republicii nr. 3, 5 și 7 și str. Aviatorilor nr. 5A, precum și eco-insulele de pe str. Nicolae Iorga nr. 1 și din zona clădirii Atrium (Coșbuc – Borcane). ADIGIDM Maramureș a transmis o adresă către Primăria Municipiului Baia Mare, prin care au fost semnalate situațiile constatate și solicitate măsurile necesare pentru remedierea acestora. Continuăm verificările în teren și colaborarea instituțională pentru buna funcționare a sistemului de colectare separată a deșeurilor”, a spus Vasile Roman, director executiv al ADI Deșeuri.