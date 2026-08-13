207 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 207 locuri de muncă vacante.

Se caută: ajutoare bucătari, ajutoare ospătari, ambalator manual, brutari, cameristă hotel, croitori, corhănitor, electricieni, frezor universal, lucrători comerciali, mecanici auto, muncitori necalificați, operator fixator textile, operator ghișeu, birouri de schimb, operator introducere, validare și prelucrare date, ospătar (chelner), programator fabricație/ lansator fabricație patiseri, secretară, vânzători, dar și agent de turism, consilier instituții publice, consilier/expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală, contabil, electrician în construcții, funcționar economic, ingineri, medic medicina generală, medic veterinar, specialist în domeniul calității.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (45):

• ajutor bucătar (2)

• ajutor ospătar (2)

• ambalator manual (5)

• cameristă hotel (1)

• îngrijitor spații verzi (1)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (2)

• manipulant mărfuri (4)

• motorist la motoagregate și mașini în silvicultură (1)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (6)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (16)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (1)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (1)

• muncitor necalificat în silvicultură (1)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (2)

Studii gimnaziale – Școala Generală (63):

• ajutor bucătar (4)

• asamblator-montator profile aluminiu și geam termopan (3)

• barman (1)

• brutar (10)

• cameristă hotel (2)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)

• corhănitor (1)

• dulgher (exclusiv restaurator) (6)

• fasonator mecanic (cherestea) (2)

• femeie de serviciu (1)

• fierar betonist (6)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)

• lucrător comercial (1)

• lucrător gestionar (1)

• patiser (10)

• plasator (1)

• tapițer (8)

• tâmplar universal (4)

Studii liceale – Liceu de specialitate (13):

• mecanic auto (1)

• operator la prelucrarea maselor plastice (10)

• șef agenție comercială (1)

• tehnician-operator la roboți industriali (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (48):

• agent de vânzări (1)

• ajutor bucătar (1)

• amanetar (1)

• barman (3)

• bucătar (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)

• croitor (3)

• facilitator de dezvoltare comunitară (1)

• femeie de serviciu (1)

• gestionar depozit (1)

• lucrător comercial (12)

• lucrător gestionar (1)

• lucrător sortator deșeuri reciclabile (1)

• manager de operațiuni/produs (1)

• manager general (1)

• manipulant mărfuri (1)

• operator fixator textile (1)

• operator ghișeu, birouri de schimb (1)

• operator introducere, validare și prelucrare date (2)

• ospătar (chelner) (2)

• programator fabricație/lansator fabricație (1)

• secretară (2)

• specialist marketing (1)

• șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• șef schimb (1)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• vânzător (3)

Studii Profesionale – Școală Profesională (25):

• agent de securitate (8)

• ajutor bucătar (1)

• electrician de întreținere și reparații (2)

• electromecanic mașini și echipamente electrice (1)

• lucrător comercial (2)

• mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (1)

• mecanic auto (1)

• mecanic utilaj (2)

• ospătar (chelner) (2)

• sudor (1)

• șofer automacaragiu (1)

• ucenic (2)

• vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă (1)

Studii Universitare (13):

• agent de turism (1)

• consilier instituții publice (1)

• consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală (1)

• contabil (1)

• electrician în construcții (1)

• funcționar economic (1)

• inginer automatist (1)

• inginer autovehicule rutiere (1)

• inginer electroenergetică (1)

• inginer mecanic (1)

• medic medicina generală (1)

• medic veterinar (1)

• specialist în domeniul calității (1)