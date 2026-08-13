Aveți banii – 2 milioane lei/an • Așteptăm lucrările aferente la iazurile din Maramureș

În iunie a acestui an, Guvernul a decis să intervină în situații de urgență generate de obiective miniere. Pentru Maramureș, teoretic, am vorbi de iazurile și haldele ce continuă să polueze. E drept, ultima vizită ministerială a decis intervenții nu la Bozânta, ci la Baia Sprie, binevenite și ele. La fel, suma de 2 milioane lei/an e infimă.

Iată, avem deci o HOTĂRÂRE pentru aprobarea programului de intervenție în vederea prevenirii apariției cauzelor stării potențial generatoare de situații de urgență sau a înlăturării efectelor situațiilor de alertă sau urgență, la nivelul obiectivelor miniere care nu au fost incluse în programe de închidere a minelor.

„Prin prezenta hotărâre se aprobă Programul de intervenție în vederea prevenirii apariției cauzelor stării potențial generatoare de situații de urgență sau a înlăturării efectelor situațiilor de alertă sau urgență, la nivelul obiectivelor miniere care nu au fost incluse în programe de închidere a minelor, aflate in administrarea societăților care sunt în imposibilitatea efectuării acestor lucrări cu resurse proprii, pentru evitarea afectării siguranței cetățenilor si poluării mediului înconjurător. Administratorul Programului este Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, iar atribuțiile de implementare a Programului sunt delegate Societății Comerciale de Conservare și Închidere a Minelor Conversmin – S.A, in conformitate cu prevederile Hotărârea Guvernului nr. 313/2002 privind înființarea Societății Comerciale de Conservare și Închidere a Minelor Conversmin – S.A., cu modificările si completările ulterioare.”

Intervenția în cadrul acestor obiective miniere se realizează ulterior declarării stării potențial generatoare de situații de urgență de către autoritățile competente, se precizează în același document. Bugetul total al Programului este de 2.000.000 lei pe an și se utilizează în limita fondurilor anuale aprobate.

Prin reorganizarea punctelor de lucru din teritoriu în patru zone de interes, CONVERSMIN SA desfășoară și activitatea de monitorizare post închidere și de efectuare a analizelor fizico-chimice impuse de reglementările legislative în vigoare. Zona de responsabilitate a Sucursalei Baia Mare cuprinde 120 de obiective miniere care vor fi monitorizate pe o perioadă de minim 10 ani, distribuite în funcție de aria geografică, în 6 județe sunt incluse 9 iazuri de decantare care vor fi monitorizate pe o perioadă de minim 30 ani.