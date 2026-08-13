Comuna Rona de Sus își produce curent electric necesar funcționării

Proiectul „Capacități de producție a energiei din surse regenerabile de energie pentru consum propriu-parc fotovoltaic în Comuna Rona de Sus” a ajuns la final. Săptămâna aceasta a avut loc recepția la finalizarea lucrărilor pentru acest proiect important, destinat producerii de energie electrică din surse regenerabile pentru consum propriu.

În cadrul proiectului, pentru realizarea parcului fotovoltaic, au fost montate următoarele echipamente: Panouri fotovoltaice 575 W – 280 buc; invertoare 100 kW; tablou electric C.A.; analizator de rețea; Smart Logger; camere de supraveghere video și corpuri de iluminat stradal cu LED 30 W. Prin cele 280 de panouri fotovoltaice de 575 W, proiectul asigură o capacitate instalată de aproximativ 161 kW/h, contribuind la producerea energiei electrice din surse regenerabile pentru consum propriu. Proiectul a fost finanțat de Ministerul Energiei prin Fondul pentru Modernizare. „Prin această investiție facem un pas important către reducerea costurilor cu energia, creșterea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile. Este o investiție în energie verde și un pas înainte pentru comuna Rona de Sus”, a declarat primarul Alexa Semeniuc.