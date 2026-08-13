În Baia Sprie, comunitatea s-a adaptat la noul sistem de colectare a deșeurilor

Noile eco-insule au adus un mod diferit de colectare a deșeurilor, iar orice schimbare are nevoie de puțin timp pentru a deveni obișnuință. În Baia Sprie vedem, însă, un lucru îmbucurător: comunitatea s-a adaptat, iar eco-insulele sunt, în general, utilizate corespunzător, cu respectarea fracțiilor de colectare separată, spun reprezentanții ADI Deșeuri.

„Mai sunt, desigur, mici lucruri de îmbunătățit. Este firesc. Important este că direcția este una bună, iar investițiile realizate în infrastructura de colectare încep să își arate utilitatea. Eco-insulele nu înseamnă doar echipamente noi. Înseamnă un oraș mai curat, colectare mai bine organizată și mai multă responsabilitate față de locul în care trăim. Le mulțumim locuitorilor din Baia Sprie care folosesc corect aceste puncte de colectare și contribuie, zi de zi, la păstrarea curățeniei. Continuăm împreună. Pas cu pas, obiceiurile bune devin normalitate”, au completat cei de la ADI Deșeuri.