În Cupșeni, cu banii de pe facturile restante s-ar putea asfalta o stradă

Primăria Cupșeni are de achitat datorii grele, „moștenite” din anii trecuți. Cu banii necesari achitării acestora, administrația ar putea face multe investiții în comună. Edilul a explicat situația.

„Dacă cineva știe că există o posibilitate să nu plătești facturile restante îl rog să-mi spună. Prezenta factură ne arată că primăria are restanțe la plata energiei electrice încă din ianuarie 2024. Într-o zi mă pot aștepta să primim o factură restantă de prin anii ’90… La primăria Cupșeni e posibil orice. Și cred că avem destule alte facturi restante de plătit … Dacă stau bine și socotesc, suma tuturor facturilor restante plătite sau în curs de plată din bugetul local ar fi fost suficientă pentru asfaltarea unei străzi sau construirea unui pod. Repet, dacă știe cineva cum să facem să nu plătim facturile restante, rog frumos să ne informeze. Mulțumesc anticipat…”, a spus, mai în glumă, mai în serios, Nicolae Bude, primarul din Cupșeni. Factura la furnizorul de energie electrică, la care face referire acum, are o sumă de 45.756,90 lei.