Liber la muzeele din Baia Mare

În preajma zilei de 15 august, Maramureșul își celebrează oamenii, tradițiile și locurile care îi dau identitate. Credința, cultura, tradițiile și gustul autentic al Maramureșului se întâlnesc în numeroasele evenimente organizate în această perioadă: slujbe arhierești și pelerinaje, festivaluri de cântec, joc și port popular, întâlniri ale fiilor satului, târguri ale meșterilor populari și producătorilor tradiționali.

Pentru cei care vor să descopere patrimoniul cultural al județului, este „liber la cultură”: muzeele din Baia Mare aflate în subordinea Consiliului Județean Maramureș își deschid porțile gratuit pentru toți vizitatorii.

Mai multe detalii despre calendarul evenimentelor găsiți la adresa: www.ziua.maramures.ro/calendar-evenimente