„Maltese Rescue Maneuvers 2026” atrage numeroși participanți din Europa

A III-a ediție a Competiției Internaționale de Salvare în Situații de Urgență și Speciale „Maltese Rescue Maneuvers 2026” organizată de Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare va avea loc în perioada 15-18 octombrie, în Maramureș. Până în prezent, manifestarea atrage participanți din numeroase țări europene. Astfel, evenimentul va aduce împreună echipe de salvatori din Germania, Polonia, Irlanda, Ucraina, Lituania sau Italia. Vor fi prezenți și reprezentanți din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș, Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș, Svsu Poieni Pdsm Maramureș, Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș.

„Evenimentul constă într-o suită de scenarii practice de salvare în situații speciale, simple sau complexe, o competiție ce se dorește a fi o platformă de învățare și testare a deprinderilor printr-o evaluare strictă și care va da posibilitatea echipelor participante să își autoevalueze propriile practici și tehnici. De asemenea, vom avea ocazia să învățăm unii de la alții și, într-un final, să continuăm armonizarea protocoalelor și tehnicilor de intervenție la nivelul Ordinului de Malta și al partenerilor noștri”, au explicat oficialii Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare.