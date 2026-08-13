Microbuze pentru pelerinii de la Rohia

Sâmbătă, 15 august, în ziua hramului Mănăstirii „Sf. Ana” Rohia, începând cu ora 6.30, trei microbuze puse la dispoziție de către Mănăstire și Primăria Orașului Târgu Lăpuș vor urca pelerinii de la poarta din sat și din fața magazinului din centru până în incinta mănăstirii. De asemenea, Primăria Orașului Târgu Lăpuș va pune la dispoziția pelerinilor autobuze care vor circula din Târgu Lăpuș de la pod și până în Rohia în centru; dimineața de la ora 7.00 la ora 8.30, iar după-amiază, de la ora 13.00 din Rohia până în Târgu Lăpuș.