Minaur întâlnește Corvinul Hunedoara în play-off-ul Cupei României

CS Minaur Baia Mare va avea un adversar puternic în play-off-ul Cupei României. Echipa băimăreană va întâlni formația Corvinul Hunedoara, grupare care evoluează în prezent în Superliga României.

Tragerea la sorți a avut loc joi, la sediul Federației Române de Fotbal. Meciul se va disputa miercuri, 19 august, pe Stadionul „Viorel Mateianu” din Baia Mare. Ora de începere urmează să fie stabilită și anunțată de FRF.

Partida are și o încărcătură specială, deoarece Minaur și Corvinul s-au întâlnit în urmă cu patru ani, în lupta pentru promovarea în Liga 2. Atunci, echipa băimăreană a avut câștig de cauză și a făcut pasul spre eșalonul secund.

Acum, cele două formații se întâlnesc din nou, de această dată pentru un loc în grupele Cupei României.