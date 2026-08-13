O icoană a Maicii Domnului, așezată la loc de cinste în Palatul Administrativ

Șeful administrației maramureșene, Gabriel Zetea, a primit în dar anul trecut, cu ocazia sărbătoririi primei ediții a Zilelor Maramureșului, o icoană a Maicii Domnului, „o mărturie a identității și credinței noastre”. Icoana i-a fost dăruită de Preasfințitul Iustin, episcopul ortodox al Maramureșului și Sătmarului. Oficialul maramureșean a anunțat că a găsit un loc de cinste în Palatul Administrativ, ca semn că Maica Domnului veghează asupra Maramureșului și asupra tuturor celor care îi trec pragul. „Constructorii o vor integra în amenajarea finală a clădirii, astfel încât, la încheierea lucrărilor, ea să își ocupe locul de cinste pe care îl merită. Icoana reprezintă un simbol al credinței, al identității și al valorilor care definesc Maramureșul. Îmi doresc ca fiecare maramureșean care va intra în Palatul Administrativ să simtă că această clădire nu este doar sediul unei instituții, ci și un loc care poartă respect pentru istoria, credința și tradițiile acestui județ”, a adăugat Gabriel Zetea.