Restricții de circulație și parcare pe bulevardele Independenței și Decebal

Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, în cadrul lucrărilor de modernizare a bulevardelor Independenței și Decebal, au fost instituite restricții temporare de circulație și parcare pe mai multe tronsoane, după cum urmează:

– pe bulevardul Independenței, tronsonul cuprins între Dacia Service și Lukoil, în perioada 12 – 15 august 2026;

– pe bulevardul Decebal, între bulevardul Independenței și strada Victoriei, în perioada 12 – 25 august 2026;

– pe bulevardul Independenței, între bulevardul Republicii și strada Gheorghe Marinescu, în perioada 12 august – 1 septembrie 2026.

Lucrările se vor executa pe benzile 1 și 2 de circulație, iar în zona intervențiilor traficul se va desfășura pe câte o bandă pe sens, benzile fiind delimitate prin balize.