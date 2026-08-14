Biserica „Sfânta Maria” din Baia Mare a aniversat 25 de ani de la sfințire. Evenimentul a fost marcat prin hramul sărbătorit anticipat duminică, 9 august 2026.
Sfânta Liturghie a fost celebrată de Preasfinția Sa Vasile Bizău împreună cu părintele Mircea Indrea – paroh al Parohiei, părintele Iacob Talpoș – vicar parohial, alături de preoții slujitori ai Parohiei: pr. Vasile Mureșan și pr. Ioan Costin și de alți preoți din Eparhie. Potrivit Biroului eparhial de presă, în cuvântul de învățătură, Ierarhul a amintit de faptul că biserica a fost sfințită pe data de 12 august 2001, și tot acest arc de timp care ne desparte de acea dată este istoria de credință a acestei „comunități reunite în jurul credinței în Dumnezeu, ocrotită de Preacurata Fecioară Maria, care ne însoțește și astăzi și ne ajută să progresăm în viața spirituală. Este o istorie de credință din care suntem și noi parte”, a spus Arhiereul, invitând comunitatea la introspecție pentru a vedea cum acești ani au contribuit la zidirea în credință a fiecăruia.
La final, părintele Mircea Indrea a făcut un bilanț ai celor 25 de ani de activitate a Parohiei, mulțumind Preasfinției Sale Vasile pentru celebrare și pentru cuvântul de învățătură, dar și tuturor preoților prezenți, credincioșilor și celor care au susținut activitatea Parohiei în tot acest arc de timp.
25 de ani de la sfințirea bisericii „Sfânta Maria” din Baia Mare
Biserica „Sfânta Maria” din Baia Mare a aniversat 25 de ani de la sfințire. Evenimentul a fost marcat prin hramul sărbătorit anticipat duminică, 9 august 2026.