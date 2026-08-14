25 de ani de la sfințirea bisericii „Sfânta Maria” din Baia Mare

Biserica „Sfânta Maria” din Baia Mare a aniversat 25 de ani de la sfințire. Evenimentul a fost marcat prin hramul sărbătorit anticipat duminică, 9 august 2026.

Sfânta Liturghie a fost celebrată de Preasfinția Sa Vasile Bizău împreună cu părintele Mircea Indrea – paroh al Parohiei, părintele Iacob Talpoș – vicar parohial, alături de preoții slujitori ai Parohiei: pr. Vasile Mureșan și pr. Ioan Costin și de alți preoți din Eparhie. Potrivit Biroului eparhial de presă, în cuvântul de învățătură, Ierarhul a amintit de faptul că biserica a fost sfințită pe data de 12 august 2001, și tot acest arc de timp care ne desparte de acea dată este istoria de credință a acestei „comunități reunite în jurul credinței în Dumnezeu, ocrotită de Preacurata Fecioară Maria, care ne însoțește și astăzi și ne ajută să progresăm în viața spirituală. Este o istorie de credință din care suntem și noi parte”, a spus Arhiereul, invitând comunitatea la introspecție pentru a vedea cum acești ani au contribuit la zidirea în credință a fiecăruia.

La final, părintele Mircea Indrea a făcut un bilanț ai celor 25 de ani de activitate a Parohiei, mulțumind Preasfinției Sale Vasile pentru celebrare și pentru cuvântul de învățătură, dar și tuturor preoților prezenți, credincioșilor și celor care au susținut activitatea Parohiei în tot acest arc de timp.