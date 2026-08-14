Activitate de conștientizare dedicată prevenirii violenței domestice și a fraudelor din mediul online la Italsofa

Instituția Prefectului-Județul Maramureș, în parteneriat cu Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș și cu ITALSOFA România SRL Baia Mare, a organizat, în data de 10 august, o activitate de informare și conștientizare dedicată prevenirii violenței domestice și a fraudelor din mediul online.

Organizarea și desfășurarea acestei activități au fost posibile prin implicarea directă și demersurile Margaretei Petruț, subprefectul județului Maramureș, care a susținut necesitatea consolidării acțiunilor de informare și prevenire adresate angajaților din mediul privat. Activitatea a reunit reprezentanți ai instituțiilor partenere și aproximativ 100 de angajați ai companiei, constituind un demers important pentru creșterea gradului de informare și conștientizare cu privire la riscurile asociate unor fenomene cu impact semnificativ asupra siguranței individuale și familiale. O componentă importantă a activității a fost dedicată prevenirii fraudelor și înșelăciunilor din mediul online. Participanții au fost informați cu privire la principalele metode utilizate de infractori, precum și la tehnicile de manipulare și inginerie socială prin care victimele sunt determinate să furnizeze date personale sau bancare ori să efectueze transferuri de bani. În acest context, a fost subliniată necesitatea adoptării unui comportament preventiv și responsabil în mediul digital, cu recomandarea de a manifesta prudență față de ofertele care promit câștiguri rapide și consistente, întrucât acestea pot ascunde tentative de fraudă menite să compromită securitatea financiară a victimelor.