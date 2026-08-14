Au demarat lucrările de reabilitare și modernizare pe strada Xenopol din Sighetu Marmației

Un nou șantier s-a deschis în Sighetu Marmației. Este vorba despre reabilitarea și modernizarea străzii Xenopol, o investiție finanțată din bugetul local al municipiului.

Lucrările ce vor transforma complet strada se desfășoară pe o lungime de 560 metri. Drumul va avea două benzi de circulație, cu o lățime de 6 metri, iar trotuarul de pe partea stângă va fi amenajat mai generos, cu spații verzi și arbori ornamentali. De asemenea, o componentă importantă a lucrării este refacerea completă a sistemului de canalizare pluvială, cu noi guri de scurgere pe întreaga lungime a străzii. Vor fi montate și indicatoare rutiere noi, pentru un trafic mai sigur. „Știu că orice șantier înseamnă disconfort temporar pentru cei care locuiesc în zonă, dar rezultatul final trebuie să însemne o stradă mai bine organizată și condiții mai bune pentru toți cei care o folosesc”, a menționat Vasile Moldovan, edilul municipiului.